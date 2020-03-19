Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к алкоголю.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Емельяненко отметил, что у него в жизни не встает такая проблема — пить или не пить. «Это все вы, пресса и народонаселение, начали – «Ох, Емельяненко выпил!». Если Емельяненко выпьет раз в полгода, то об этом знает вся Россия. Я не люблю пить», — рассказал боец.

По словам Емельяненко, скандалы получаются, поскольку он не лезет за словом в карман и не может пройти мимо некоторых вещей. «Иногда перегрузится голова – пойдешь и напьешься, а тут какой-нибудь дурак начинает бить себя в грудь», — отметил боец.

Напомним, последний скандал с участием Емельяненко случился в январе 2020 года — спортсмен был арестован на семь суток за пьяный дебош в Анапе.