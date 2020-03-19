Стало известно, когда определятся кандидаты в тренеры сборной России по биатлону на сезон-2020/21. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

Как заявила пресс-служба СБР, кандидаты в тренеры сборной России должны быть известны к 6 апреля. Подготовкой предложений по формированию тренерского штаба занимается вице-президент СБР Валерий Польховский. После этого правление СБР будет решать, утверждать ли предложенный список.

Напомним, сейчас сборную России по биатлону возглавляет Анатолий Хованцев, он работает как с мужской, так и с женской сборными. Старшим тренером мужской команды в прошлом сезоне был Сергей Белозеров, ему помогал Артем Истомин, стрельбой занимался Максим Максимов. Старшим тренером женской сборной был Виталий Норицын, ему помогали Леонид Гурьев и Николай Загурский.