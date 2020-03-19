Мэр Киева, бывший боксер-тяжеловес Виталий Кличко оригинально поучаствовал в челлендже с мытьем рук в период пандемии коронавируса.

В своем профиле в «ТикТоке» Кличко выложил видео, на котором он показывает, как правильно мыть руки. Сначала мэр Киева моет руки в боксерских перчатках, а затем — без них. «Не забывайте», — кратко подписал видео экс-боксер.

Напомним, на данный момент коронавирусом COVID-19 заразились 229390 человек по всему миру, более 84,5 тысяч уже выздоровели. В России зарегистрировано 199 случаев заболевания коронавирусом, 9 человек выздоровели, одна пациентка скончалась. В Европе очагом вируса стала Италия: там диагностировано более 35 тысяч случаев заражения.