Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, как относится к пандемии коронавируса и опасна ли инфекция для него самого.

Слова Мишина цитирует портал РИА Новости. «Вирус опасен пожилым людям с ослабленным иммунитетом. Я к этой категории людей не отношусь», — отметил тренер.

Напомним, пока группа Алексея Мишина продолжает тренировки: специалист отметил, что занятия будут приостановлены, если выйдет соответствующее указание губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

С 21 марта будут приостановлены тренировки в московских школах фигурного катания. До 12 апреля по распоряжению мэра Москвы прекратят тренировки подопечные группы Этери Тутберидзе и всего центра «Самбо-70», ученики Александра Жулина и Нины Мозер.