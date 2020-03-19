Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможном проведении домашних тренировок для футболистов в условиях самоизоляции клуба из-за пандемии коронавируса.

Слова Семака цитирует портал РИА Новости. По словам тренера, «Зенит» обеспечит всех футболистов условиями для домашних тренировок.

«Можно организовать тренировки по скайпу, занятия дома на беговых дорожках и велотренажерах», — отметил тренер, добавив, что велотренажеры доставят на дом тем игрокам, у которых их нет.

«В дальнейшем, если ситуация позволит, будем индивидуально тренироваться на базе. Распишем время для занятий каждого футболиста, чтобы не ставить под угрозу здоровье ребят и их семей», — заключил Семак.

Напомним, до 22 марта «Зенит» отменил тренировочные занятия на базе клуба в Удельном парке. Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля.