Российский нападающий «Сочи» Александр Кокорин получил поздравления с днем рождения от известных футболистов, чемпионов мира Сеска Фабрегаса и Поля Погба.

Поздравления от коллег Кокорин выложил в «сторис» своего «Инстаграма». Погба и Фабрегас записали для россиянина видеообращения.

«Привет, Александр, как дела? Это Сеск, слышал у тебя сегодня день рождения, надеюсь, ты отлично проводишь день, наслаждаешься им с семьей и друзьями», — сказал Фабрегас, выразив надежду на то, что однажды они с Кокориным смогут встретиться. Также Фабрегас посоветовал Кокорину беречь себя.

Погба также поздоровался с Кокориным в начале ролика. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи», — сказал Погба.

Напомним, сегодня, 19 марта, Александру Кокорину исполнилось 29 лет.