Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак подтвердил информацию о том, что на режиме самоизоляции игрокам клуба нельзя покидать пределы региона.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Семак сообщил: «Нельзя покидать Санкт-Петербург или Ленинградскую область — в зависимости от того, кто где живет». Пока команда ждет окончания режима самоизоляции, после теста на коронавирус ни у кого инфекцию не выявили.

«Теперь будем стараться нагружать ребят работой в индивидуальном порядке, чтобы никто не растерял форму. У кого-то дома есть беговые дорожки и велотренажеры», — отметил Семак, добавив, что к такому режиму тренировок добавятся персональные занятия на базе, которые будут проходить в полном одиночестве.

Напомним, до 22 марта «Зенит» официально отменил все тренировки на базе в «Удельном парке». РПЛ приостановлена до 10 апреля.