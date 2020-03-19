Российский защитник хоккейного клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом.

Информацию об этом сообщает портал «Бизнес. Онлайн», официального подтверждения от клуба пока не последовало. Известно, что в «Оттаве» найден один зараженный коронавирусом. Сейчас в клубе игроки сдают тест на выявление инфекции, существует большая вероятность, что в команде в ближайшее время обнаружатся новые зараженные игроки или сотрудники.

Напомним, НХЛ приостановила регулярный чемпионат сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса, когда игры возобновятся, точно неизвестно. В прессе появлялась информация о том, что НХЛ может возобновить чемпионат в середине мая, в таком случае сезон вместе с розыгрышем Кубка Стэнли завершится в июле.