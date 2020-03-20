Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова показала подписчикам своего возлюбленного.

Спортсменка выложила в своем «Инстаграме» фотографию с футболистом московского ЦСКА Константином Кучаевым. На фото футболист обнимает фигуристку. Фото было сделано на дне рождения игрока, который прошел 18 марта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova) 18 Мар 2020 в 12:15 PDT

Ранее пресса приписывала Елене Радионовой роман с другим игроком ЦСКА, а ныне «Монако» Александром Головиным.

Напомним, Елена Радионова не участвовала в соревнованиях начиная с 2018 года, однако пока не объявляла о завершении спортивной карьеры. За время выступлений фигуристка стала чемпионкой России, взяла серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира в сезоне-2014/15.