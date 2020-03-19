Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет сдал положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сообщил директор клуба Ильхам Рахматуллин, чьи слова цитирует агентство ТАСС.

Гендиректор клуба отметил, что Нгапет почувствовал, что у него температура, после возвращения из Франции. Дома в Казани волейболист был один, семья осталась во Франции. Руководство сразу среагировало на жалобы игрока, и поскольку температура не спадала, о болезни сообщили по горячей линии. Нгапета в срочном порядке увезли в инфекционную больницу.

«Сейчас состояние у него хорошее, рвется в бой. Тем не менее положенные две недели он должен лежать и выписаться с отрицательными тестами», — сказал гендиректор «Зенита», отметив, что Нгапет не успел проконтактировать с другими игроками клуба.

Напомним, это первый случай заражения коронавирусом в Казани. Всего по стране зарегистрировано 199 случаев заражения.