Российский лыжник Владимир Рыбкин, у которого заподозрили коронавирус, рассказал о своем нахождении в инфекционной больнице.

В своем «Инстаграме» Рыбкин выложил несколько «сторис», в которых поведал о своем тесте на коронавирус и состоянии здоровья. Лыжник отметил, что второй день находится в инфекционном отделении. «Обещали, что уже сегодня должны быть результаты какие-то… Результатов нет», — сказал Рыбкин, добавив, что тест будут готовы только завтра, 20 марта.

Лыжник также поблагодарил всех, кто пишет ему, помогает с передачами в больнице. «Чувствую себя намного лучше. Даже если бы это была ангина, то она уже практически прошла», — сказал Рыбкин.

Напомним, вчера гонки Первенства России в Малиновке были отменены за 40 минут до старта, поскольку Владимира Рыбкина увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Чемпионат России по лыжам также был отменен.