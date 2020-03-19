Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин высказал свое мнение о панике из-за распространения коронавируса.

В посте в «Инстаграме» Шипулин написал, что встретил в аэропорту коллег из Думы Алексея Балыбердина и Льва Ковпака, которые были в масках. Оба депутата сказали, что берегут свое здоровье и беспокоятся об окружающих.

Также Шипулин отметил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал о более чем 500 тысячах масок в аптеках, в то время, как люди говорят, что их нет. «Друзья, так не удивительно, что их нет. Масок и не будет в наличии, пока их скупают паникеры без надобности», — отметил Шипулин, добавив, что надеется — его подписчики не такие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антон Шипулин (@shipulin.174) 19 Мар 2020 в 10:31 PDT

Напомним, в начале марта ВОЗ объявил распространение коронавируса пандемией, в России на данный момент зарегистрировано 199 случаев заражения.