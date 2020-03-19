Организаторы Гран-при Монако в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» приняли решение не проводить этап в 2020 году.

Гоночный уикенд должен был пройти с 22 по 24 мая в Монте-Карло.

Ранее из-за пандемии коронавируса руководство «Формулы-1» заявило о том, что майские этапы чемпионата в Нидерландах, Испании и Монако откладываются на неопределенный срок. Сегодня, 19 марта, гонку в Монако официально отменили, в сезоне-2020 ее не будет.

Причиной отмены стала пандемия коронавирус. Автомобильный клуб Монако сообщил, что гонку будет невозможно провести из-за длительной перевозки необходимого оборудования, а также необходимости привлечь к работе более, чем полутора тысяч волонтеров, что нереально в сложившейся ситуации.