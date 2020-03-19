Российский футболист бразильского происхождения Ари, выступающий за «Краснодар» высказал мнение о том, что в России скрывается истинная ситуация с распространением коронавируса.

В интервью бразильскому порталу Jovem Pan Ари заявил, что власти в стране пытаются смягчить сложившуюся ситуацию, поскольку по сравнению с другими странами количество случаев заражения очень низкое.

«Я узнал от одного из врачей команды, что в Краснодаре уже был смертельный случай от коронавируса», — сказал Ари, отметив, что никто из членов его семьи, друзей и коллег не заразился коронавирусом.

Напомним, на данный момент в России зарегистрировано 199 случаев заражения коронавирусом. Одна женщина, зараженная коронавирусом в Москве, скончалась.