Бразильский нападающий «Зенита» Малком высказал мнение о пандемии коронавируса и приостановке чемпионата России по футболу.

Слова Малкома цитирует официальный сайт «Зенита». Малком отметил, что в качестве мер предосторожности тщательно моет руки, ходит за продуктами в маске и перчатках, в большинстве случаев остается дома.

«Пусть все это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернется и вновь будет радовать нас», — сказал бразилец.

По словам Малкома, он имеет трудности, связанные с паузой в РПЛ. «Я только-только вернулся на поле, вновь почувствовал атмосферу игры, поддержку болельщиков «Зенита» и города, азарт», — отметил Малком.

Напомним, РПЛ официально приостановлена до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Тренировки «Зенита» отменены до 22 марта.