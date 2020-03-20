Польская фигуристка российского происхождения Екатерина Куракова рассказала о том, как проходит карантин в «Крикет клабе» в условиях пандемии коронавируса.

Фигуристка отметила, что в Торонто закрыты почти все общественные места, в том числе, и их каток.

«Тренеры разослали всем рекомендации по поддержанию физической формы. Я дважды в день хожу бегать и заниматься упражнениями на свежем воздухе», — сказала Куракова, чьи слова приводит портал Sport24. Фигуристка отметила, что не ездит на общественном транспорте и редко посещает продуктовые магазины в условиях пандемии.

Куракова добавила, что сейчас она использует возможность больше заниматься предметами, которые ей предстоит сдавать в школе. «Меры безопасности, которые приняты здесь, вызывают уважение», — отметила фигуристка, рассказав, что в ее доме ежедневно обрабатывают лифты и подъезды.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию.