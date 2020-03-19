Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Ари оправдался за свои слова о реальной ситуацией с распространением коронавируса в России.

Слова нападающего приводит портал «Чемпионат». Ари отметил, что бразильские СМИ неправильно поняли его слова. «Я говорил, что в стране так мало зараженных, а при этом приняты такие большие меры предосторожности, что меня удивило», — отметил Ари, добавив, что видит заботу русских о том, чтобы в стране не было распространения вируса.

«То, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду, это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», — заключил футболист.

Напомним, Ари ранее заявил о том, что врач «Краснодара» сообщил ему о смертельном случае коронавируса в Краснодаре.