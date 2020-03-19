В петербургском «Зените» коронавируса не обнаружили, в то время, как в казанском «Зените» заболел легионер из Франции Эрвин Нгапет. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице временно закрываются все спортивные школы — фигуристы группы Тутберидзе и команды Мозер останутся без тренировок на три недели.

Эти и другие новости за 19 марта — в традиционной подборке Nevasport:

Фигуристы из групп Мозер и Жулина прекращают тренировки до 12 апреля. Также поступят фигуристы Тутберидзе

Фигуристы, проходящие подготовку в Москве в группах Нины Мозер и Александра Жулина, приостанавливают тренировки до 12 апреля в связи с распоряжением мэра Москвы. Такое же решение было принято в спортивной школе «Самбо-70» — на катке «Хрустальный» занимаются фигуристы группы Этери Тутберидзе. Тренировки будут остановлены 21 марта в связи с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина.

В «Зените» коронавируса нет: пришли результаты тестов игроков и сотрудников

Петербургский «Зенит» объявил о том, что все сотрудники и игроки в обязательном порядке сдали тест на коронавирус, не было выявлено ни одного зараженного. Как сообщает пресс-служба «Зенита», на коронавирус были проверены не только футболисты, но также и представители тренерского, а также медицинского штабов, сотрудники команды, работники базы в Удельном парке.

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заболел коронавирусом. Чемпионат не приостановили

Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет сдал положительный тест на коронавирус. Волейболист почувствовал себя плохо после возвращения из Франции в Казань. Руководство сразу среагировало на жалобы игрока, и поскольку температура не спадала, о болезни сообщили по горячей линии. Нгапета в срочном порядке увезли в инфекционную больницу, где у него выявили коронавирус.

Мозалев выиграл короткую программу на Спартакиаде, Семененко — второй

В Красноярске в рамках Х зимней Спартакиады учащихся прошла короткая программа юношей. На первое место вышел Андрей Мозалев, набравший 86,35 балла. На втором месте расположился представитель петербургской школы «Звездный лед» Евгений Семененко, получивший за свое выступление 81,70. Замкнул тройку лидеров Артем Ковалев, представляющий московскую академию «Ангелы Плющенко». Судьи оценили его прокат на 80,61.

Артемьева/Назарычев выиграли короткую программу на Спартакиаде в Красноярске

Российская спортивная пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев одержали победу в короткой программе на зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске. За короткую программу Артемьева и Назарычев получили от судей 69,59 баллов. Второе место пока занимают Екатерина Петушкова/Евгений Маликов из Санкт-Петербурга, набравшие 61,90 баллов. Третья позиция у пары из Москвы, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев набрали за прокат 58,22 балла.

UFC сделала официальное заявление по бою Хабиба с Фергюсоном

UFC сделала официальное заявление о том, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не сможет состояться в Бруклине (Нью-Йорк) из-за пандемии коронавируса. Данное решение было принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата. Бой должен состояться в срок, место проведения будет объявлено позже.