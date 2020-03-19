Российский лыжник, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал о том, каким образом проводит тренировки на снегу летом.

В эфире программы «Вечерний Ургант» Большунов рассказал о том, что его отец в селе Подывотье Брянской области с 2012 года запасает с зимы снег, чтобы можно было на нем проводить тренировки летом. В первый раз Большуновы запасли 10 мешков снега и спрятали его в опилках, затем отец лыжника построил специальное хранилище и запасает с зимы гораздо больше.

Напомним, в текущем сезоне Александр Большунов стал обладателем Кубка мира по лыжным гонкам, а также выиграл дистанционный зачет Кубка мира. Победителем общего зачета россиянин был признан досрочно, поскольку его оппоненты из сборной Норвегии отказались ехать на этапы в Северную Америку.