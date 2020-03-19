Российский лыжник Александр Большунов рассказал об особом виде тренировок, на которых он едет за автомобилем и смотрит на себя в зеркало.

В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Большунов заявил, что благодаря такому подходу можно исправить технику в лучшую сторону прямо во время тренировки.

«В сборной Норвегии и у других стран есть большой тредбан – беговая дорожка в 5-10 раз шире. У нас есть в Сочи, но проблема в том, что когда ты начинаешь бежать и потеть, у тебя роллеры проскальзывают», — сказал Большунов, отметив, что ему в голову пришла идея использовать зеркало.

«Я придумал, а отец все это сделал», — рассказал Большунов.

Напомним, в текущем сезоне Александр Большунов стал обладателем Кубка мира по лыжным гонкам, а также выиграл дистанционный зачет Кубка мира.