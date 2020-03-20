Футболист франкфуртского «Айнтрахта» сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Отмечается, что тест провели после жалоб игрока на типичные симптомы, которые происходят при коронавирусной инфекции. Также сообщается, что команда в полном составе и весь персонал также пройдут тестирование и будут помещены на обязательный двухнедельный карантин.
Наставник «Айнтрахта» Ади Хюттер попросил команду провести индивидуальное обучение, чтобы минимизировать риск заражения.
Напомним, немецкая Бундеслига была приостановлена до 2 апреля из-за пандемии коронавируса.
Комментарии Развернуть