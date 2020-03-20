Футболист франкфуртского «Айнтрахта» сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Отмечается, что тест провели после жалоб игрока на типичные симптомы, которые происходят при коронавирусной инфекции. Также сообщается, что команда в полном составе и весь персонал также пройдут тестирование и будут помещены на обязательный двухнедельный карантин.

Наставник «Айнтрахта» Ади Хюттер попросил команду провести индивидуальное обучение, чтобы минимизировать риск заражения.

По словам спортивного директора команда Фредди Бобича, каждый должен взять на себя ответственность и оставаться дома.

Напомним, немецкая Бундеслига была приостановлена до 2 апреля из-за пандемии коронавируса.