Бывшая российская волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала повышение стоимости медицинских масок из-за пандемии коронавируса.

По словам Гамовой, она не думала, что будет так радоваться маскам, но ситуация диктует свои правила. Она отметила, что в этой ситуации ее огорчает, что наживаются на беде, так как, по мнению Гамовой, маски стоят, как чугунный мост.

«Я помню, как при терактах в московском метро цены на такси ломили во много раз выше, но были и люди, которые везли всех бесплатно!» — написала Гамова в своем Instagram.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.