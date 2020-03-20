В Национальной баскетбольной ассоциации обнаруживаются новые случаи заражения спортсменов коронавирусом.
В «Лос-Анджелес Лейкерс» протестировали команду на инфекцию после обнаружения вируса у четырех баскетболистов «Бруклин Нетс». В данный момент коронавирус обнаружен у двух спортсменов. Их имена не называются, но известно, что в данный момент оба баскетболиста не имеют симптомов и находятся на карантине под наблюдением врачей.
Три случая заражения выявлены в «Филадельфии Сиксерс». Клубу было рекомендовано проверить всех работников на коронавирус, и среди результатов обнаружены три положительных теста.
Из стана «Денвера» стало известно, что там обнаружен еще один случай заражения вирусом. Имя игрока не называется. У него были симптомы, после чего баскетболиста и проверили. Сейчас он находится на карантины под надзором врачей.
Также защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт оказался заражен. Результат ему пришел пять дней после тестирования. Все это время он был на карантине.
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