В Национальной баскетбольной ассоциации обнаруживаются новые случаи заражения спортсменов коронавирусом.

В «Лос-Анджелес Лейкерс» протестировали команду на инфекцию после обнаружения вируса у четырех баскетболистов «Бруклин Нетс». В данный момент коронавирус обнаружен у двух спортсменов. Их имена не называются, но известно, что в данный момент оба баскетболиста не имеют симптомов и находятся на карантине под наблюдением врачей.

Три случая заражения выявлены в «Филадельфии Сиксерс». Клубу было рекомендовано проверить всех работников на коронавирус, и среди результатов обнаружены три положительных теста.

Из стана «Денвера» стало известно, что там обнаружен еще один случай заражения вирусом. Имя игрока не называется. У него были симптомы, после чего баскетболиста и проверили. Сейчас он находится на карантины под надзором врачей.

Также защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт оказался заражен. Результат ему пришел пять дней после тестирования. Все это время он был на карантине.