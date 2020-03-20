Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев назван Национальной хоккейной лигой лучшим новичком своего клуба в сезоне-2019/20.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском. В нынешнем сезоне Михеев провел в составе «Торонто» 39 встреч и набрал 23 (8+15) очка. Российский форвард не выходил на лед с 27 декабря: тогда он получил рассечение руки в матче против «Нью-Джерси Девилз».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Отметим, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.