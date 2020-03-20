Стала известна музыка, под которую российская фигуристка Мария Талалайкина будет исполнять произвольную программу в следующем сезоне.

В своем Instagram Талалайкина выложила фото с Аленой Леоновой, подписав снимок: «She’ll save the world!

Malificent». И добавила, что программа создана Леоновой.

Ранее российская фигуристка Алена Леонова сообщила, что ее ледовое шоу «Всё лучшее, что было» в Санкт-Петербурге переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, шоу должно было состояться 25 апреля в Академии фигурного катания. Накануне в Санкт-Петербурге был подписан запрет на проведение мероприятий, на которых присутствует более 50 участников. Ограничение будет действовать до 30 апреля.