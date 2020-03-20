Сергей Белозеров не покинет пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону в следующем сезоне.

Об этом сообщают «Известия», которые ссылются на источник в СБР. Отмечается, что помощниками Белозерова останутся Максим Максимов и Артем Истомин.

По словам источника, в отличие от не справившегося с задачами в женской сборной Норицына, к работе Белозерова и его помощников нет таких серьезных претензий, поэтому он будет дальше тренировать национальную команду. Отмечается, что в тренерский штаб может быть включен специалист по лыжной подготовке, чтобы подтянуть скорость.

Напомним, в нынешнем сезоне биатлонисты сборной России завоевали пять медалей на этапах Кубка мира.

Ранее пресс-служба СБР заявила, что кандидаты в тренеры сборной России должны быть известны к 6 апреля.