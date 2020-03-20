Французский защитник «Сочи» Адиль Рами прокомментировал ситуации с пандемией коронавируса.

По словам Рами, чемпионат России приостановлен, и он думает, что пауза будет длиться гораздо дольше. Он отметил, что в Сочи нет карантина, но футболистов попросили не находиться в оживленных местах. Рами добавил, него контракт с «Сочи», ему уже 34 года, и сейчас он не знает, когда можно будет уехать, так как везде карантин.

«Боюсь, что не смогу вернуться в футбол. Скучаю по своим детям, но я наберусь терпения и буду ждать», — сказал Рами, слова которого приводит RMC Sport.

Напомним, Рами является чемпионом мира 2018 года в состав сборной Франции. Однако на турнире в России он не принял участие ни в одном матче своей команды. Футболист перешел в «Сочи» из «Фенербахче», ранее он защищал цвета «Лилля», «Валенсии», «Севильи», «Марселя» и «Милана».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.