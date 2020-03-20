Тренер Нурмагомедова: Если Фергюсон снимется с боя, Хабиб подерется с кем-то другим

Тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением по поводу возможного снятия американца Тони Фергюсона с поединка.

По словам Мендеса, если с Фергюсоном что-то случится, Хабиб будет драться с кем-то другим. Тренер отметил, это может быть любой топовый боец, без разницы. Мендес считает, что потом Нурмагомедов вернется за Фергюсоном.

Тренер добавил, что Хабиб настроен на бой, поэтому нет такого, что если Фергюсон не явится, то Хабиб не будет драться.

«Просто Фергюсон сейчас лучший из всех, с кем он может подраться, поэтому Хабиб хочет встретиться именно с ним», – сказал Мендес, слова которого приводит BJ Penn.