«Пельмешки без спешки». Ковальчук показал, чем занимается с семьей на карантине

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как общается с семьей во время карантина из-за пандемии коронавируса.

В своем Instagram Ковальчук опубликовал видео, на котором вместе с детьми лепит пельмени.

«Пельмешки без спешки. От нашей семьи, всем терпения здоровья, берегите родных и близких», — написал Ковальчук под видеороликом.

Отметим, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта.