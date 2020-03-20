Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 09:26,  20 марта 2020
Хоккей
0

«Пельмешки без спешки». Ковальчук показал, чем занимается с семьей на карантине

&#171;Пельмешки без спешки&#187;. Ковальчук показал, чем занимается с семьей на карантине
Российский хоккеист Илья Ковальчук. Фото: Instagram Ильи Ковальчука

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как общается с семьей во время карантина из-за пандемии коронавируса.

В своем Instagram Ковальчук опубликовал видео, на котором вместе с детьми лепит пельмени.

«Пельмешки без спешки. От нашей семьи, всем терпения здоровья, берегите родных и близких», — написал Ковальчук под видеороликом.

Отметим, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров