«Пельмешки без спешки». Ковальчук показал, чем занимается с семьей на карантине

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук показал, как общается с семьей во время карантина из-за пандемии коронавируса.
В своем Instagram Ковальчук опубликовал видео, на котором вместе с детьми лепит пельмени.
«Пельмешки без спешки. От нашей семьи, всем терпения здоровья, берегите родных и близких», — написал Ковальчук под видеороликом.
Отметим, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия. Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта.
Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.
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