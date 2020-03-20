UFC сделал официальное объявление по переносу турнира UFC 249, на котором состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Как сообщается на официальном сайте организации, турнир точно не состоится в Бруклине на арене Barclays Center, где изначально было запланировано. Отмечается, что такое решение принято исходя из инструкций, изданными Спортивной комиссией Нью-Йорка, а также по причине ограничений штата по проведению массовых мероприятий.

Напомним, поединок должен состояться в рамках UFC 249, турнир запланирован на 18 апреля. Ранее глава промоушена Дэна Уайт завершил, что бой состоится, однако место проведения будет определено позднее. Также он пошутил о том, что бой нужно провести на луне.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.