Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов признались, что соблюдают приметы во время турниров.

По словам Медведева, слова которого приводит Tennis TV, он всегда старается тренироваться за 3,5 часа до игры, а поесть — за 2,5. Спортсмен отметил, это не совсем суеверие, дело в том, что так он лучше себя чувствует. Медведев добавил, что если у него не получится сделать все вовремя, это не значит, что он не сможет попасть в корт или что-то в этом роде.

Рублев рассказал, что на всех турнирах бывает по-разному. Например, на Кубке Кремля Рублев ходил в один и тот же ресторан и заказывал одно и то же блюдо, а в Дохе теннисист садился обедать за один и тот же стол. Россиянин также рассказал, что в Аделаиде он с другими теннисистами всегд пил чай в лобби после ужина, даже если было уже поздно.

Карен Хачанов предпочел не раскрывать, какие приметы соблюдает он.

«Не скажу, пусть это будет мой секрет», — сказал Хачанов.