Титульный поединок между боксерами-тяжеловесами, обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым перенесен из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил Пулев, слова которого приводит BTV.

По словам Пулева, поединок в запланированную дату 20 июня невозможен из-за коронавируса, несмотря на то, что сам Пулев к нему готов.

Болгарин заявил, что бой против британца может быть организован в конце года, если позволит ситуация.

Поединок должен был состояться 20 июня в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.