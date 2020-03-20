В Японии провели официальную церемонию встречи олимпийского огня, доставленного из Греции.

Об этом сообщает Twitter Олимпиады-2020. Отмечается, что самолет с олимпийским огнем доставлен на военно-воздушную базу Мацусима. Также сообщается, что теперь огонь будет выставлен в регионе Тохоку, в одном из самых наиболее пострадавших в 2011-м от землетрясения регионов.

Ранее сообщалось, что в церемонии передачи огня хозяевам летней Олимпиады в Токио не смогут принять глава оргкомитета Японии, представители Токио и многие другие члены делегации. Причина — карантин для иностранцев в Греции, все приезжающие в страну иностранцы должны пройти 14-дневный период изоляции.

Отметим, пока ожидается, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет в намеченные сроки — с 24 июля по 9 августа.