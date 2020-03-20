Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов налогоплательщикам в спортивной и культурной сферах.

Об этом сообщает официальный сайт Правительства России. Как гласит текст поручения, ФНС России обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.

Отмечается, что данная мера вводится из-за экономических сложностей, которые возникли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.