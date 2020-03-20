Букмекерские конторы принимают ставки на то, что до 1 июня 2020 года минимум в пяти регионах России будет введен запрет на выход на улицу без специального разрешения.

Если коронавирусная инфекция будет продолжать распространяться, поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 4.00, что составляет около 22% вероятности. Ставка на то, что таких мер не будет, принимается с коэффициентом 1.20 (78%).

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.