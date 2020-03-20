Президент федерации биатлона Москвы Сергей Рожков обратился в полицию после похищения неизвестными винтовок и ковриков для стрельбы, которые принадлежали федерации.

По словам Рожкова, слова которого приводит телеграм-канал «Мутко против», кто-то проник в помещение, где хранилось оборудование, и вынес оттуда десять винтовок, а также 22 коврика для стрельбы. Глава федерации отметил, что это случилось в период с 9 по 11 марта. Отмечается, что личности воров не установлены, а ущерб федерации Рожков оценил в 400 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Сергей Белозеров не покинет пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону в следующем сезоне. Отмечается, что помощниками Белозерова останутся Максим Максимов и Артем Истомин.