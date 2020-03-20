Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал о своем графике и о том, как настроиться на чемпионат мира.

По словам Мозалева, к чемпионату мира нужно отнестись как к обычному старту, постараться не думать лишнего. Фигурист отметил, что перед выходом на лед можно книжку почитать, сам Мозалев на соревнованиях часто читает Стивена Кинга.

Спортсмен отметил, что в спортивном режиме самое сложное — отсутствие свободного времени, а ложиться спать в одно и то же время несложно, потому что быстро привыкаешь.

«Есть дни, когда я езжу в школу плюс репетиторы. Английский пока не на лучшем уровне, но планирую учить, чтобы общаться с иностранными ребятами на соревнованиях», — добавил фигурист, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Андрей Мозалев победил на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, завоевав золотую медаль в мужском одиночном катании.