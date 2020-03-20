Валиева: Еще будут дети, которые сделают пятерные или шестерные прыжки

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своем тренере Этери Тутберидзе, сложности четверных прыжков и учебе в школе.

По словам Валиевой, Тутберидзе — очень требовательный тренер, но если делаешь то, что она требует, то может и похвалить. Валиева отметила, иногда тренер говорит ей, как лучше накраситься или поправить прическу. Кроме того, костюмы ей тоже подбирает Тутберидзе.

Валиева считает, что еще будут дети, которые сделают пятерные прыжки или даже шестерные. Фигуристка добавила, что когда ты еще маленький, надо учить четверные, потому что ближе к 15-17 годам становится немного страшно.

Валиева также рассказала, как ей удается совмещать учебу со спортом.

«Я стараюсь учиться, некоторые учителя мне что-то прощают. Говорят: «Ну ладно, иди, тренируйся». А некоторые говорят: «Нет, останься, пожалуйста. Вот тебе контрольная — пиши», — сказала Валиева, слова которой приводит программа «Доброе утро» на «Первом канале».