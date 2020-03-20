Бывшая теннисистка Каролин Возняцки рассказала, что вместе с мужем, баскетболистом Дэвидом Ли, не может покинуть Африку.

По словам Возняцки, они застряли в Африке, но наконец начали путешествие домой.

«Собираемся самоизолироваться, как только вернёмся домой! Берегите себя!» — написала Возняцки в своем Instagram.

Ранее стало известно, что все теннисные турниры отменены до июня в связи с угрозой распространения коронавируса

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.