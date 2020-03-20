Глава тренерского совета СБР Евгений Редькин поделился мнением о выступлении сборной России в нынешнем сезоне.

По словам Редькина, выступление женской команды стоит однозначно признать неудовлетворительным. Он отметил, такого не было давно, что женская сборная показала очень слабые результаты на КМ, осуществила всего одно попадание в топ-10 в личных гонках и провалилась в эстафете чемпионата мира.

«Что касается мужской сборной, то ей можно поставить «удовлетворительно», но с большой натяжкой», — сказал Редькин, слова которого приводят «Известия».

Он также добавил, что приятными моментами можно считать золото Логинова на ЧМ и неплохую первую часть сезона от Елисеева.

Ранее стало известно, что Сергей Белозеров не покинет пост старшего тренера мужской сборной России по биатлону в следующем сезоне. Отмечается, что помощниками Белозерова останутся Максим Максимов и Артем Истомин.