Александр Головин и Федор Смолов очень скоро могут быть не единственными российскими футболистами, играющими в европейских клубах. В РПЛ зреют и другие отечественные игроки, готовые продолжить карьеру на Западе. Дальнейшее падение рубля может заставить их форсировать процесс, ведь зарабатывать в России больше они теперь не смогут.

Алексей Миранчук, «Локомотив» (вероятность отъезда – 80%)

Миранчука сватают в Европу чуть не больше всех – каждое трансферное окно он якобы должен уехать. По словам футбольного агента Дмитрия Селюка, Миранчука все очень хорошо знают, и его возможный трансфер не сильно зависит от отмены чемпионата Европы. Агент утверждает, что в контракте Миранчука с «Локомотивом» прописаны не очень высокие отступные – до семи миллионов евро. Эту сумму способны заплатить многие команды. Другой вопрос – зарплата. Не все могут повторить тот же контракт, что предоставляет полузащитнику «Локомотив».

Федор Чалов, ЦСКА (вероятность отъезда – 70%)

Прошлым летом Чалова не отпустили в «Кристал Пэлас». Главной причиной президент ЦСКА Евгений Гинер назвал статус английского клуба. По его мнению, Чалову нужно переходить в более серьезную команду. Текущий сезон для Федора пока не получается лучше предыдущего – форвард проходит своеобразные «медные трубы» и забил всего шесть мячей за ЦСКА. Тем не менее, английский Mirror сообщает, что россиянина по-прежнему готов подписать «Кристал Пэлас», а также «Вест Хэм» и «Брайтон. За 21-летнего нападающего могут выложить порядка 25 миллионов фунтов стерлингов.

Александр Кокорин, «Зенит»/ «Сочи» (вероятность отъезда – 40%)

От форварда по непонятным причинам отвернулся «Зенит», после чего Кокорин отправился в аренду в «Сочи», где выглядит очень хорошо. Если после вынужденной паузы в чемпионате Кокорин продолжит так играть, велика вероятность того, что на него обратят внимание в европейском клубе. Упрощает ситуацию и то, что платить за Кокорина не нужно – летом он станет свободным агентом. В этой связи все упирается в желание самого футболиста проявить себя в зарубежном клубе.

Далер Кузяев, «Зенит» (вероятность отъезда – 20%)

Кузяев до сих пор не продлил контракт с «Зенитом», поэтому в отношении него может быть много слухов. О своем желании поиграть в Европе, Кузяев и его отец уже высказывались. Однако в Далере точно будет заинтересован «Зенит», которому нужны российские футболисты в связи с измененным лимитом. Скорее всего, если Кузяев наберет форму, будет объявлено о продлении контракта с футболистом.

Зелимхан Бакаев, «Спартак» (вероятность отъезда – 10%)

Уровень индивидуального мастерства Бакаева позволяет ему играть в Европе. В случае хорошего предложения, Зелимхан мог бы решиться. Однако отмена Евро и отсутствие «Спартака» в еврокубках препятствуют раскрутке игрока. Все же РПЛ следят не слишком внимательно.

Артем Дзюба, «Зенит» (вероятность отъезда – 10%)

Дзюба уже давал понять, что о новом контракте с «Зенитом» обо все договорено, а на бумаге будет зафиксировано по окончании чемпионата. Отмена Евро вряд ли может заставить Дзюбу поменять планы, хотя в теории у игрока будет целый год, чтобы обустроить себя в той же Англии. Однако это будет не очень красивым жестом по отношению к «Зениту», от которого Дзюба уйдет в качестве свободного агента.