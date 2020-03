View this post on Instagram

J’ai été testé positif au #covid19 il y a maintenant une semaine. Le plus dur est derrière moi, j’ai passé 3 jours compliqués mais c’est maintenant fini, je sors de l’hôpital dans une semaine. Restez bien tous chez vous, ça n’arrive pas qu’aux autres. #covid_19 #restecheztoi #restezchezvous