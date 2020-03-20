Волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

По словам Нгапета, самое сложное время позади. Он отметил, что у него было три непростых дня, но теперь все хорошо.

«Еще через неделю я должен покинуть больницу», — написал Нгапет в своем Instagram.

Ранее стало известно, что Нгапет сдал положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сообщил директор казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин. Это первый случай заражения коронавирусом в Казани.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.