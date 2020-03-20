Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что в клубе будут фиксировать курс валюты в связи с падением рубля и пандемией коронавируса.

По словам Айдамирова, налоговые каникулы — это реальный плюс для всех клубов и других предприятий. Он отметил, что это поможет в короткой перспективе избавиться от финансовой нагрузки.

Гендиректор считает, что коронавирус клубу не грозит, если все будут выполнять предписание врачей и руководства страны. Он добавил, что сейчас ведутся разговары с игроками и находятся решения.

«В той же «Боруссии» игроки вообще отказались от зарплаты. Наши футболисты не хапуги. Понимают ситуацию в стране и в мире», — сказал Айдамиров, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, курс доллара снизился в четверг до 79,19 рублей, евро упал до 84,74 рублей.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.