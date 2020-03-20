Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о стрессе, который она переносит в связи с пандемией коронавируса.

По словам Уильямс, сначала она думала, что ее это не коснется, но затем был отменен турнир в Индиан-Уэллсе, она собиралась насладиться перерывом, однако за одной отменой последовали и другие, после чего теннисистка обеспокоилась. Серена добавила, что когда рядом с ней чихали или кашляли, она просто сходила с ума. Спортсменка призналась, что сейчас она не общается ни с кем уже примерно две недели, в том числе со своей дочерью.

«Она кашляла, и это меня разозлило. Но потом мне стало грустно, ведь я не знала, что делать и как ей помочь. Я испытываю просто невероятный стресс», — сказала Серена Уильямс, слова которой приводит Daily Express.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.