Российский фигурист Андрей Мозалев одержал победу в десятой зимней Спартакиаде среди юниоров в Красноярске.

16-летний петербуржец оказался на первом месте, получив от судей по сумме короткой и произвольной программ 244,18 балла. Вторую позицию занял еще один петербуржец, Евгений Семененко, у которого в сумме 232,29 балла, а третьим стал представитель Москвы Артем Ковалев из академии Евгения Плющенко — у него 230,65 балла.

Отметим, короткая программа состоялась днем ранее, в лидерах шел выигравший в итоге представитель Санкт-Петербурга. Он продемонстрировал безупречный прокат и набрал за него 86,35 балла. Второе место в КП занял Евгений Семененко, набравший 81,70. Он выступает за школу «Звездный лед». Замкнул тройку лидеров москвич Артем Ковалев, судьи оценили его прокат на 80,61 балла.