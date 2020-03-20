Президент UFC Дана Уайт признался, что не уверен в точной дате проведения поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По словам Уайта, если бы ему задали вопрос о том, состоится ли турнир 18 апреля, десять дней назад, то он бы точно ответил, но сейчас глава UFC не знает.

Уайт отметил, что поединок состоится, но сейчас он действует по обстоятельствам.

«У меня нет честного ответа, состоится ли поединок 18 апреля», – сказал Уайт, слова которого приводит TSN.

Ранее UFC сделал официальное объявление по переносу турнира UFC 249, на котором состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Как сообщается на официальном сайте организации, турнир точно не состоится в Бруклине на арене Barclays Center, где изначально было запланировано.