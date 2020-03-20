Всероссийская федерация волейбола объявила о приостановке соревнований до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил генсек организации Александр Яременко, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что на паузу поставлены квалификационный раунд и финал за 1-6 места чемпионата России среди мужских команд Суперлиги и чемпионат России среди женских команд Суперлиги за 1-4 места.

Ранее стало известно, что волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет сдал положительный тест на коронавирус. Информацию об этом сообщил директор казанского клуба Ильхам Рахматуллин. Это первый случай заражения коронавирусом в Казани.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.