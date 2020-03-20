Большунов: Только Клебо заставляет совершить на лыжне невозможное

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, кто больше всего мотивирует его в спорте.

«Кто из соперников способен заставить меня совершить на лыжне невозможное? Йоханнес, только он. Всё же в спринте он лучший», — сказал Большунов, слова которого приводит «RT на русском».

По словам Большунова, это постоянно сидит у него в голове, когда он тренируется, и ради этого он даже готов работать в спарринге.

Ранее Большунов рассказал об особом виде тренировок, на которых он едет за автомобилем и смотрит на себя в зеркало. В эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Большунов заявил, что благодаря такому подходу можно исправить технику в лучшую сторону прямо во время тренировки.