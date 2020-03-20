Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал ситуацию с затянувшимся вручением ему Большого хрустального глобуса.

«Я думаю, этот вопрос нужно задавать FIS, и они на него могут ответить. Но и они на него в данной ситуации стопроцентного ответа не дадут, так как пока непонятно, как дальше будет развиваться ситуация. Все, что было в этом сезоне, уже прошло. Да, есть кубок, но вроде он есть, а вроде его нет. Я уже настроился на следующий сезон, придется в следующем году выступать, что бы по-нормальному вручили его после соревнований», — сказал Большунов в интервью «Спорт-Экспресс».

Ранее президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джанфранко Каспер сообщил, что все победители Кубка мира-2019/21 обязательно получат свои награды, несмотря на досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса.