Коронавирусная пандемия разделила хоккейных болельщиков в России на два лагеря. Один из лагерей, которого большинство, категоричен во мнении, что этот сезон КХЛ следует отменить. Дескать, после отказа «Йокерита» и «Барыса» доигрывать турнир будет неправильно по отношению к взявшим самоотвод клубам. На днях к этой точки зрения присоединился и «Ак Барс», призвавший президента КХЛ Алексея Морозова признать текущий Кубок Гагарина несостоявшимся.

Такое решение поддерживают большинство болельщиков и журналистов. Все считают продолжать турнир – позорным решением.

В другом лагере находится прекрасно видящий обратную сторону луны Алексей Морозов, который наконец-то донес свою точку зрения в публичное пространство.

«На данный момент я не считаю их отказ основанием для того, чтобы аннулировать результаты чемпионата. Игроки оставшихся шести команд провели все матчи регулярки, прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок? Если чемпионат продолжится, его итоги будут легитимными», – заявил Морозов и обрушил на себя горы критики.

Ситуация, конечно, непростая. Но кто заявляет о том, что этот сезон нужно просто умножить на ноль, лишь наблюдают за всеми процессами со стороны. Очень легко что-то говорить без ответственности принимать решения. Очень просто взять и объявить об отмене сезона. И разойтись по домам.

А теперь давайте встанем на сторону тех, кто являются главными действующими лицами в структуре под названием КХЛ, – игроков и тренеров.

Весь сезон вы играли в хоккей и подчиняли себя единственной цели – сыграть в финале за трофей. Из турнира вас пока никто не выбивал, ни одна команда не оказалась сильнее вашей. И тут вам говорят, что все зря – вы без борьбы завершаете сезон, а его итоги аннулируются. Вас выбивает из турнира вирус, похожий на ОРВИ. Согласны вы будете с этим решением? Насколько легко его принять внутри себя? Плюнуть на все усилия, затраченные в последние 8 месяцев?

Вы скажете – «Барыс» и «Йокерит» же смогли отказаться. Да. Но клубы приняли решение сняться по одной единственной причине – играть дальше им не позволяли законы их стран. Выбора у них не было.

Можно сказать, они поторопились сняться. Ведь КХЛ объявил об остановке буквально тут же. С другой стороны, это и фол КХЛ – нужно было ставить турнир на паузу раньше.

В общем, ситуация неоднозначная. В этой истории нет сторон, которые бы не пострадали. Но убивать сезон вконец – это значит рубить с плеча и громко хлопать дверью. Это эмоциональное решение. И это избегание, уход от проблемы. А ведь из этой ситуации тоже можно попытаться найти выход.

Теперь давайте представим, как можно доиграть этот сезон. Необходимо коллективное соглашение между КХЛ и игроками, которое замораживало бы ближайшие два месяца хоккейного сезона. По этому «меморандуму», все контракты игроков, которые заканчиваются 30 апреля автоматически продлеваются до 30 июня. То есть, март и апрель для КХЛ формально становятся маем и июнем.

Препятствий для этого нет никаких. Чемпионата мира все равно не будет, а начало следующего сезона можно отложить хоть до ноября. Естественно, в борьбу возвращаются «Барыс» и «Йокерит» — по крайней мере, КХЛ публично предлагает им вернуться в турнир. И с начала мая все начинают играть также, как и было задумано – с полуфиналов конференций.

Еще раз, все составы команд фиксируются на момент остановки чемпионата – истекающие контракты автоматически продлеваются. Все находятся в равных условиях.

Единственный минус в этой ситуации – это форма игроков, которая, конечно, будет уже не на пике. Однако все команды окажутся в этой ситуации вместе. Спортивный результат все равно будет объективен.

Вот и все. Это единственный вариант, как спасти Кубок Гагарина образца 2020 года. Все остальные решения КХЛ – из разряда «не вашим – не нашим» или «назло мамочки отрежу себе ушки».